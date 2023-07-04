Kayseri'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

'Milli parkta rüşvet' iddialarında 5'i kamu görevlisi 42 kişiye gözaltı kararı
'Milli parkta rüşvet' iddialarında 5'i kamu görevlisi 42 kişiye gözaltı kararı
Bakan Koca '4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdamı' hakkında konuştu
Bakan Koca '4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdamı' hakkında konuştu
Bakan Işıkhan, memur zammına ilişkin tarih verdi
Bakan Işıkhan, memur zammına ilişkin tarih verdi
LGS adaylarına 20 bin rehber öğretmen ile 'tercih danışmanlığı' hizmeti başladı
LGS adaylarına 20 bin rehber öğretmen ile 'tercih danışmanlığı' hizmeti başladı
Altının gramı yüksekten uçuyor: 1.616 TL'den işlem görüyor
Altının gramı yüksekten uçuyor: 1.616 TL'den işlem görüyor
Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
Emniyet'te Personel Daire Başkanlığına yeni atama
Emniyet'te Personel Daire Başkanlığına yeni atama
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Trafikte makasın cezası hafif kalıyor
Trafikte makasın cezası hafif kalıyor
Başkent'te patates hattan 100 FETÖ'cü çıktı
Başkent'te patates hattan 100 FETÖ'cü çıktı
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenler Odası Buluşmaları başlıyor
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenler Odası Buluşmaları başlıyor
Karadeniz gazı, o bölgeyi konut fiyat artışında lider yaptı
Karadeniz gazı, o bölgeyi konut fiyat artışında lider yaptı
İlk 6 ayda en çok altın kazandırdı: Yükselişi devam edecek mi?
İlk 6 ayda en çok altın kazandırdı: Yükselişi devam edecek mi?
Sıfır otomobillere temmuz 'zammı' geldi
Sıfır otomobillere temmuz 'zammı' geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İlk etapta 300 işçi alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İlk etapta 300 işçi alacak
Erdoğan: Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu takip ediyoruz
Erdoğan: Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu takip ediyoruz
Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor
Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor
Dilovası'nda ne oldu? Vali Yavuz açıklama yaptı
Dilovası'nda ne oldu? Vali Yavuz açıklama yaptı
Benzine 2,11 TL zam geliyor
Benzine 2,11 TL zam geliyor
Bloomberg: Türk kamu bankaları döviz satışına yeniden başladı
Bloomberg: Türk kamu bankaları döviz satışına yeniden başladı
Ekonomistlere göre Haziran ayı enflasyonu ne olacak?
Ekonomistlere göre Haziran ayı enflasyonu ne olacak?
6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldı
6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldı
Başkent'te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandı
Başkent'te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandı
İstanbul Valisi duyurdu... Çok sayıda yabancı uyruklu sınırdışı edilecek
İstanbul Valisi duyurdu... Çok sayıda yabancı uyruklu sınırdışı edilecek
Üsküdar'da zabıta görevlilerini darbeden 6 kişiye dava açıldı
Üsküdar'da zabıta görevlilerini darbeden 6 kişiye dava açıldı
Primi zamanında yatırılmayan EYT'lilere kötü haber
Primi zamanında yatırılmayan EYT'lilere kötü haber
Bayram tatilinde acı tablo! 3 ilde 13 kişi boğularak öldü
Bayram tatilinde acı tablo! 3 ilde 13 kişi boğularak öldü
Düşük fiyatlı araba ilanına şüpheyle yaklaşılıyor
Düşük fiyatlı araba ilanına şüpheyle yaklaşılıyor
Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam geldi
Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam geldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kayseri'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Kayseri'de bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 13:09, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 13:10
Yazdır
Kayseri'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kılıçel Sokak'ta çöp konteynerindeki kağıtları toplayan kadın, bebek cesedi gördü.

Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber