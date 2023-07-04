Kayseri'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
Kayseri'de bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 13:09, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 13:10
Merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kılıçel Sokak'ta çöp konteynerindeki kağıtları toplayan kadın, bebek cesedi gördü.
Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bebeğin cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.