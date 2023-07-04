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CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevine Demirhan Şerefhan getirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Kurulu Başkanlığı görevine Demirhan Şerefhan'ı getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 14:36, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 14:38
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CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevine Demirhan Şerefhan getirildi

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Şerefhan'ı, CHP'nin politikaları çerçevesinde spor dünyasıyla ilişkileri kurma ve geliştirme konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere "Spor Kurulu Başkanı" olarak görevlendirdi.

CHP Spor Kurulu ve eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut, 19 Haziran'da vefat etmişti.

- Demirhan Şerefhan kimdir?

Demirhan Şerefhan, 2000-2008 ve 2012-2015 yıllarında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı, 2014-2018 yıllarında merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Gençlerbirliği İşadamları Derneği Divan Kurulu, TOPSPIN Tenis Kulübü Yönetim Kurulu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyelikleri de bulunan Şerefhan, 2020'den beri CHP Spor Kurulu Başkan Vekili görevini yürütüyordu.

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