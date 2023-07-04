Çalışan EYT'liler NN ile birikimlerini BES'te emekliliğe dönüştürebiliyor

NN Hayat ve Emeklilik, EYT kapsamında emekliliğe hak kazanıp çalışmaya devam edenleri, bireysel emeklilik sistemine (BES) davet ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çalışan EYT'liler, NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik ile birikimlerini BES'te hayal ettikleri emekliliğe dönüştürüyor.

EYT'liler, emeklilik hayallerini gerçekleştirmek ve mevcut hayat standardını korumak için SGK maaşının yanı sıra ek kazanç ihtiyacı duyabiliyor. Bu noktada BES, emeklilik döneminde mutlaka planlamalara dahil edilmesi gereken bir araç olarak öne çıkıyor.

NN Hayat ve Emeklilik, EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edenler için BES planı ile birikimlerini daha iyi değerlendirme imkanı sunuyor. Özellikle BES kapsamında yatırılan katkı payı üzerine eklenen yüzde 30 devlet katkısı da birikimlerin daha da artmasını sağlıyor. Yatırılan katkı payları sayesinde BES, EYT'li olup aktif çalışmaya devam edilen emeklilik döneminde de önemli bir tasarruf ve yatırım aracı olarak görülüyor.

App Store ve Google Play üzerinden indirilebilen "NN Senin Mobilin" uygulaması ile BES işlemleri daha hızlı ve kolay gerçekleştirilebiliyor. Uygulama katkı payı artırma, fon dağılımı ve katkı payı değişikliği gibi işlemlerde kullanım kolaylığı sunuyor.

NN Hayat ve Emeklilik Acenteleri ile ING Bank şubelerinden BES'e başvuru yapılabiliyor. Mevcutta BES sözleşmesine sahip olanlar ise katkı payı artışı, fon dağılımı değişikliği gibi işlemleri NN Senin Mobilin uygulaması ve internet şubeden gerçekleştirebiliyor.