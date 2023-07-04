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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan vekaletle kurban kesimi açıklaması

"Bu yıl Diyanet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. 745 bin 535 bağışlanan kurban hissesi ile geçen senenin yüzde 41 üzerine çıkmış olduk"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 15:15, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 15:16
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan vekaletle kurban kesimi açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekaletle kurban kesimi organizasyonu kapsamında bağışlanan 745 bin 535 kurban hissesinin Diyanet tarihinin en yüksek rakamı olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Mekke'den video konferansla katıldığı "Geleneksel Personel Bayramlaşması" programı kapsamında, başkanlık merkez teşkilatında görev yapan personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramların Allah'ın kullarına sevinç ve mutluluk kaynağı olarak armağan ettiği eşsiz zaman dilimleri olduğunu belirten Erbaş, bayramların sevgi, kardeşlik, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleri olduğunu dile getirdi.

Erbaş, bayramların güzel ahlakın tahkim edildiği zaman olduğunu bildirerek, "Bayramlar, örselenen ruhları, yıpranan kalpleri, aşınan değerleri onarmak, gönüller arasındaki köprüleri yeniden kurmak için gelir. Diğer yandan dini bayramlar, tüm Müslümanların aynı sevinci yaşadıkları mübarek zamanlardır, evrensel İslam kardeşliğinin en canlı tezahürlerindendir. Bu anlamda haccın ve Kurban Bayramı'nın özel bir önemi vardır." diye konuştu.

- "Kurban organizasyonumuzu yüzümüzün akıyla tamamladık"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) vekaletle kurban organizasyonunu da değerlendiren Erbaş, "Vekaletle kurban organizasyonumuzun bizleri çok memnun edecek bir düzeyde gerçekleştiğini ifade etmeliyim. Çünkü bu yıl Diyanet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. 745 bin 535 bağışlanan kurban hissesi ile geçen senenin yüzde 41 üzerine çıkmış olduk. Böylece kurban organizasyonumuzu da yüzümüzün akıyla Diyanet İşleri Başkanlığına ile TDV'ye yakışır şekilde tamamlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Kurban Bayramı'nda başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'nin her yerine ve dünyanın ihtiyaç duyduğu her bölgesine yardım ettiklerini belirterek, bağışların hem Türk milletinin cömertliğini hem de halkın Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'ye olan güvenini gösterdiğini kaydetti.

Yardım faaliyetlerinin, ihtiyaç sahiplerinin sofrasına bereket getirdiğini kaydeden Erbaş, "O coğrafyalarda Türkiye gibi büyük bir devleti yanlarında görünce nasıl gözlerinin parladığını, heyecan ve umutlarının nasıl yeşerdiğini görüyoruz. Dolayısıyla tekrar ifade edeyim ki bu sadece bir miktar etin paylaşılması değildir, mazlum ve mağdurların geleceğe dair umudunu ve inancını diri tutmaktır." dedi.

- "Güzel bir gelecek için yapılması gereken bir ahlak inşasıdır"

Erbaş, çağın en büyük probleminin ahlak krizi olduğuna işaret ederek, "Bütün insanlık için daha güzel bir gelecek adına yapılması gereken en önemli şey bireysel, toplumsal ve küresel boyutta bir ahlak inşasıdır. Bu açıdan yüce dinimiz İslam bize, Allah'a kullukta güzel ahlak ile insani değerlerde buluşmayı öğretir. Yani Kur'an'ın temel hedefi, en özlü ve açık ifadesiyle güzel ahlaka sahip insan, toplum ve dünya inşa etmektir." açıklamalarında bulundu.

Bayramlaşmada, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da hazır bulundu.

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