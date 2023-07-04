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BES, 561 milyar lirayı aştı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcı sayısının 8 milyon 195 bine ulaştığını belirterek, "Otomatik Katılım Sistemi'ndeki katılımcılar da dahil edildiğinde toplam 15 milyonun üzerindeki vatandaş sistemden yararlanıyor. Toplam fon büyüklüğü ise 561,9 milyar liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 15:37, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 15:38
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BES, 561 milyar lirayı aştı

Benli, Emekliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, BES'in dünyada emsali olmayan teşviklerle desteklendiğini ve katılımcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayan düzenlemelerle zenginleştirildiğini belirtti.

Benli, devlet katkısına ek olarak son dönemde sistemde yapılan yeniliklerin vatandaşların hayatını kolaylaştırdığı ve tasarruf eğiliminin artmasını sağladığı gibi birikimlerini büyütmelerine de imkan verdiğini kaydetti.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) açıkladığı verilere göre, 26 Haziran itibarıyla BES'teki katılımcı sayısının 8 milyon 195 bine ulaştığını aktaran Benli, Otomatik Katılım Sistemi'ndeki katılımcılar da dahil edildiğinde toplam 15 milyonun üzerindeki vatandaşın sistemden yararlandığını ve toplam fon büyüklüğünün ise 561,9 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

Emeklilik döneminde gelir kaybını engellemeyi amaçlayan BES'in uzun vadede, enflasyonun üzerinde getiri imkanı sunduğuna dikkati çeken Benli, devletin destekleri, vatandaşların artan ilgisi ve güveniyle BES'in tasarruf ederken kazandıran önemli bir sisteme dönüştüğünü, ülkede tasarrufun merkezi haline geldiğini vurguladı.

Benli, 2023 yıl sonu hedefi olan 500 milyar TL'nin çok daha erken aşılmasının ülke ve vatandaşlar açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

- "BES ile ülkece büyük bir başarı hikayesine imza attık"

Atilla Benli, BES tasarruflarının, emeklilikte yaşam standartlarının korunması açısından olduğu kadar, ülke ekonomisi için de büyük değer taşıdığını belirterek, "Son dönemde ardı ardına hayata geçirilen yeni düzenlemeler vatandaşlarımızın tasarruf bilincine olumlu yansıdı. Bu sayede milli ekonomimizin dinamosu BES, istikrarla büyüyor." ifadelerini kullandı.

Benli, "Sigorta ve emeklik sektörü, hızla büyüyen ve son derece dinamik bir yapıda olan ülke ekonomimize uzun vadeli finansman kapasitesi sağlıyor. Ayrıca, sigorta ve emeklik fonları, spekülatif hareketlerden uzak bir nitelik taşıdıklarından ekonomide stabilizatör etkisi yapıyor." açıklamasında bulundu.

BES'in başarısının Türkiye'nin finans sektöründeki istikrarlı büyümesi ve bireylerin uzun vadeli mali hedeflerine ulaşmalarını desteklemek bakımından kritik önemde olduğunu ifade eden Benli, yüzde 25 devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılmasının, 18 yaş altının sisteme dahil edilmesinin, vakıf ve sandıklardan BES'e aktarımın mümkün kılınmasının, tek seferde toplu katkı paylarına ödenecek devlet katkısının yıllara sari verilmesinin, OKS'de 45 yaş sınırının kaldırılarak talep edenlere sisteme giriş imkanı tanınmasının, hediye BES'in hayata geçirilmesinin sektöre ve Türkiye ekonomisine güç katan gelişmeler olduğunu belirtti.

Gelişimi sürekli desteklenen BES ile ülkece büyük bir başarı hikayesine imza attıklarını ifade eden Benli, şunları kaydetti:

"Bu başarıları daha da ilerilere taşımak, katılımcıların ve ülkemizin tasarruflarını koruyup büyütmek için sektör olarak kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. TSB olarak ülke ekonomisine katma değer sağlamak, sigorta sektörünü büyütmek, ürünlerimizi sigortalılar lehine geliştirmek ve kullanımlarını yaygınlaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. BES için de bu doğrultuda ve aynı özveriyle çalışmalarımızı sürdürerek her yeni yılda hedeflerimizin üzerinde başarılara ulaşmak için yorulmadan yola devam edeceğiz."

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