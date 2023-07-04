5 kişinin öldüğü kazada avukattan 'makas atan sürücü' araştırılsın talebi

'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına Valilikten açıklama
'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına Valilikten açıklama
ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
Kamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktı
Kamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktı
Bakan Özhaseki'den TOKİ açıklaması
Bakan Özhaseki'den TOKİ açıklaması
Bakan Tunç'tan 'site aidatı' açıklaması: Öyle bir çalışma yok
Bakan Tunç'tan 'site aidatı' açıklaması: Öyle bir çalışma yok
Öğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyor
Öğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyor
Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyat bilet satışına izin vermedik!
Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyat bilet satışına izin vermedik!
'Milli parkta rüşvet' iddialarında 5'i kamu görevlisi 42 kişiye gözaltı kararı
'Milli parkta rüşvet' iddialarında 5'i kamu görevlisi 42 kişiye gözaltı kararı
Bakan Koca '4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdamı' hakkında konuştu
Bakan Koca '4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdamı' hakkında konuştu
Bakan Işıkhan, memur zammına ilişkin tarih verdi
Bakan Işıkhan, memur zammına ilişkin tarih verdi
LGS adaylarına 20 bin rehber öğretmen ile 'tercih danışmanlığı' hizmeti başladı
LGS adaylarına 20 bin rehber öğretmen ile 'tercih danışmanlığı' hizmeti başladı
Altının gramı yüksekten uçuyor: 1.616 TL'den işlem görüyor
Altının gramı yüksekten uçuyor: 1.616 TL'den işlem görüyor
Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
Emniyet'te Personel Daire Başkanlığına yeni atama
Emniyet'te Personel Daire Başkanlığına yeni atama
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Trafikte makasın cezası hafif kalıyor
Trafikte makasın cezası hafif kalıyor
Başkent'te patates hattan 100 FETÖ'cü çıktı
Başkent'te patates hattan 100 FETÖ'cü çıktı
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenler Odası Buluşmaları başlıyor
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenler Odası Buluşmaları başlıyor
Karadeniz gazı, o bölgeyi konut fiyat artışında lider yaptı
Karadeniz gazı, o bölgeyi konut fiyat artışında lider yaptı
İlk 6 ayda en çok altın kazandırdı: Yükselişi devam edecek mi?
İlk 6 ayda en çok altın kazandırdı: Yükselişi devam edecek mi?
Sıfır otomobillere temmuz 'zammı' geldi
Sıfır otomobillere temmuz 'zammı' geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İlk etapta 300 işçi alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İlk etapta 300 işçi alacak
Erdoğan: Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu takip ediyoruz
Erdoğan: Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu takip ediyoruz
Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor
Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor
Dilovası'nda ne oldu? Vali Yavuz açıklama yaptı
Dilovası'nda ne oldu? Vali Yavuz açıklama yaptı
Benzine 2,11 TL zam geliyor
Benzine 2,11 TL zam geliyor
Bloomberg: Türk kamu bankaları döviz satışına yeniden başladı
Bloomberg: Türk kamu bankaları döviz satışına yeniden başladı
Ekonomistlere göre Haziran ayı enflasyonu ne olacak?
Ekonomistlere göre Haziran ayı enflasyonu ne olacak?
6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldı
6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

5 kişinin öldüğü kazada avukattan 'makas atan sürücü' araştırılsın talebi

İzmir'de 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin mağdur ailelerin avukatı Aykut Dikencik, peş peşe şerit ihlali yaparken kazaya neden olan hafif ticari aracın sürüsünün kim olduğunun kesin tespiti için Cumhuriyet Savcılığına araştırma talebinde bulunduklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 15:41, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 15:56
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Avukat Aykut Dikencik, yazılı açıklamasında, trafik kazasında hayatlarını kaybeden Özcan Özer (57), Sibel Özer (54), Ali Alperen Özer (18) ile Şengül Akbaş'ın (64) yakınlarının avukatı olarak, şüphelinin en ağır cezayı alması için tüm hukuki girişimlerde bulunacaklarını vurguladı.

Olayın bir kazadan ziyade "cinayet" olduğunu savunan Dikencik, kazaya ilişkin 1 kişinin tutuklandığını ancak öncelikle failin kesin ve net olarak tespitini istediklerini belirtti.

Dikencik, "Elim olay ile insanların ölümüne sebebiyet veren kişinin tam olarak tespit edilmesi talebimizi savcılığa iletmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Türk Ceza Kanunu'nda bu tip suçların "taksirle ölüme neden olma" suçu olarak nitelendirildiğini kaydeden Dikencik, şunları kaydetti:

"Ancak olay bütünüyle ele alındığında, bunun bir taksirle değil, hukuki tabirle en hafif olası kast ile adam öldürme suçunun gerçekleştirdiği muhakkaktır. Üzülerek belirtmek isteriz ki, ülkemizde bu tür eylemlerin sıkça yaşandığı durumlara şahit olunmaktadır. Halk arasında bu tür fiillerin cezasız kaldığı yönünde yüksek kanaat hasıldır. Bu ve bu gibi durumların bir daha yaşanmaması adına yasa koyucunun ilgili kanunlarda caydırıcı hükümlerin yer aldığı yasal düzenlemelerin yapılması elzemdir."

- Kaza

Menderes ilçesinde Özcan Özer yönetimindeki otomobil, peş peşe şerit ihlali yaparak ilerleyen hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı.

Kazada sürücülerden Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, Özcan Özer'in ablası Şengül Akbaş ile minibüste yolcu olarak bulunan Mustafa Kemal Karaca yaşamını yitirmişti. Araçlarda bulunan 20 kişi de yaralanmıştı.

Kazayla ilgili soruşturmayı yürüten Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü olduğu tespit edilen Y.K'yi (19) gözaltına almıştı. Sürücü, sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber