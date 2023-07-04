İYİ Partide yeni Başkanlık Divanı belirlendi

Genel Başkan Meral Akşener, 24 Haziran'da gerçekleştirilen 3. Olağan Kurultay'ın ardından Başkanlık Divanının belirlenmesi gündemiyle Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle ilk kez bir araya geldi.

Genel Merkez ek binasındaki toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener başkanlığında görev yapacak Başkanlık Divanının belirlendiğini ve parti bünyesinde 5 yeni başkanlık ihdas edildiğini söyledi.

Zorlu, "Bugün Türk siyaseti için yeni bir dönem, yeni bir heyecan. Çünkü milletimiz için milletimizle birlikte siyaset yapma dönemi, İYİ Parti ile milletimizi ve ülkemizi aydınlatacak. Hep birlikte aydınlık yarınları inşa edeceğiz." dedi.

- 5 yeni başkanlık

Yeni Başkanlık Divanında, eski divan üyelerinden Ümit Özlale, Bilge Yılmaz, Ayfer Yılmaz, Sevinç Atabay, Tolga Akalın, Ünzile Yüksel ve Burak Akburak da yer aldı.

Parti Sözcüsü olarak yerini koruyan Kürşad Zorlu aynı zamanda yeni oluşturulan Medya İlişkileri Başkanı oldu.

Partide yeni ihdas edilen Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanlığına Tolga Akalın, Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanlığına Birol Aydemir, Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanlığına Türker Yörükçüoğlu ve Parti İçi Eğitim Başkanlığına Ayşe Sucu getirildi.

İYİ Partiye katılan eski Ulaştırma Bakanı ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, eski Devlet Bakanlarından Ayfer Yılmaz Genel Sekreter, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı olurken geçen yıl Akşener'e bağlanan Teşkilat Başkanlığı, Buğra Kavuncu başkanlığında yeniden düzenlendi.

İYİ Parti yeni Başkanlık Divanı üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Genel Sekreter Ayfer Yılmaz, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Mali İşler Başkanı Cem Özdemir, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok, Seçim İşleri Başkanı Sedat Aksakallı, Uluslararası İlişkiler Başkanı Naci Cinisli, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş, Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı Tolga Akalın, Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı Birol Aydemir, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir, Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner, Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı Türker Yörükçüoğlu, Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu."

Akşener, bugün ayrıca yeni seçilen Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle de bir araya geldi.