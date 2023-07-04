Kamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktı

Kamudaki maaş uçurumu devasa boyutlara ulaştı.

Kamu kurumlarında çalışan işçilerin maaşı aynı ekipte birlikte çalıştıkları mühendisleri katbekat geçerken en üst yönetici olan genel müdür maaşını da neredeyse ikiye katladı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Türkiye Elektrik İletim A.Ş'de (TEİAŞ) çalışan bir mühendis 20 bin 936 lira maaş alırken aynı kurumda elektrik hatlarının bakımını yapan kamu işçinin maaşı 78 bin 76 lira oldu.

Aynı kurumda işçilerin amiri konumdaki daire başkanı 33 bin 286 lira, genel müdür yardımcısı 36 bin 793 lira, genel müdür 45 bin 551 lira, Bakan yardımcısı 75 bin lira, bakan da 76 bin lira alıyor.

DENEYİMLİ KADROLARIN MAAŞLARI ARTTI



Kamuda işçilerle memurlar arasındaki maaş uçurumu genel seçimlerin hemen öncesinde imzalanan işçilerin toplu sözleşmeleriyle daha da açıldı.

AKP'nin seçimleri yeniden kazanmak için devlet bütçesini ardına kadar açtığını gören Türk-İş, seçim kozunu iyi değerlendirip 700 bini aşkın kamu işçisine yüksek zam ve yan haklar almıştı.

Bu sözleşme sayesinde 11 bin lira civarında seyreden en düşük işçinin yan ödemelerle giydirilmiş maaşı 22 bin liraya çıkmıştı. Seçim öncesi yapılan yüksek zam ve yan ödemeler deneyimli işçi kadrolarının maaşlarını da rekor seviyelere çıkardı.

Yeni zamlarla işçi-memur arasındaki maaş uçurumunun olağanüstü boyutlara çıktığını belirten Memur-Sen, kamu işçilerinin aldığı giydirilmiş net ele geçen maaşlarını her bir kurum bazında listeleyip ilgili yerlere iletti.

Memurların maaşlarını da ayrı bir liste halinde düzenleyen Memur-Sen, aradaki farkın Temmuz zammıyla kapatılması talebinde bulundu.

İŞÇİ 5, MEMUR 3 YILDIZLI OTELDE



Memur-Sen yetkilileri, toplu sözleşmeyi işçilerin kamu işveren sendikası TÜHİS'le, memurların ise bütçeyi önde tutan bakanlarla yaptığını, bu nedenle zamlarda derin uçurumlar oluştuğunu söylediler.

Enerji KİT'lerinde dış göreve gidildiğinde işçilerin yatak ücretini devletin, memurunkini ise kendisinin karşıladığını belirten Memur-Sen yetkilileri, "Diyelim ki şoförle mühendis bir göreve gitti.

Şoför 5 yıldızlı otelde kalıyor faturayı devlet ödüyor. Mühendis ise 3 yıldızlı ucuz bir otel bulabilirse orada kalıp kendi ödüyor. Şoför mühendisi sayar mı? İşçi emekli olunca memurun 2-3 katı ikramiye alıyor, emekli aylığı daha yüksek oluyor" dedi.

İşte kamudaki maaş uçurumunda son durum...

(2023 net aylığına yıllık ödemelerin 1 aya isabet eden kısmı dahil net aylık gelir. Kaynak: MEMUR-SEN)

(TEİAŞ)



*Mühendis 20 bin 936 TL

*Daire Başkanı 33 bin 286 TL

*Genel müdür yardımcısı 36 bin 793 TL

*Genel müdür 45 bin 551 TL

*Bakan yardımcısı 75 bin TL

*Bakan 76 bin TL

İşçi (Koruma sistemleri ekip baş teknisyeni) 78 bin 76 TL

İşçi (Trafo işletme uzman teknisyeni) 72 bin 870 TL

İşçi (Trafo bakım ekip mesul teknisyeni) 55 bin 371 TL

TEİŞ işçi maaşları

(Haziran 2023 net aylığına yıllık ödemelerin 1 aya isabet eden kısmı dahil net aylık gelir)

*Koruma Sistemleri Ekip Başteknisyeni 78.076,75

*Trafo İşletme Uzman Teknisyeni 72.869,89

*Teknik Mubaayacı 66.176,27

*Hat Bakım Ekip Mesul Teknisyeni 65.924,00

*Trafo Bakım Ekip Uzman Teknisyeni 64.864,38

*Trafo İşletme Uzman Teknisyeni 64.575,02

*Trafo Bakım Ekip Mesul Teknisyeni 64.553,07

*Trafo Bakım Ekip Teknikeri 60.711,73

*Trafo Bakım Ekip Mesul Teknisyeni 59.194,78

*Trafo İşletme Uzman Teknisyeni 58.553,83

*Hat Bakım Ekip Baş Teknisyen (Şefi) 58.061,09

*Hat Bakım Ekip Mesul Teknisyeni 57.908,76

*Trafo İşletme Uzman Teknisyeni 57.223,59

*Hat Bakım Ekip Mesul Teknisyeni 55.984,13

*Trafo İşletme Uzman Teknisyeni (Tablo) 55.691,29

*Hat Bakım Ekip Uzman Teknikeri 55.487,44

*Trafo Bakım Ekip Mesul Teknisyeni 55.371,75

*Hat Bakım Ekip Baş Teknisyen (Şefi) 54.142,16

*Trafo Bakım Ekip Başteknisyeni 54.072,31

*Trafo İşletme Mesul Teknisyeni 54.001,01

*Trafo Bakım Ekip Başteknisyeni 53.768,55

*Hat Bakım Ekip Baş Teknisyen (Şefi) 53.707,69

*Koruma Sistemleri Ekip Başteknikeri 53.685,99

*Ölçü Birim Uzman Teknisyeni 53.168,54

*Trafo İşletme Uzman Teknisyeni 53.132,35