FETÖ operasyonunda yakalanan öğretmen tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, öğretmenlik görevini sürdüren K.G'nin FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda K.G. ikametinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.