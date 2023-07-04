Memur maaşlarına ilişkin düzenleme yarın TBMM'ye gelecek

Memur maaşlarına ilişkin düzenlemenin yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifi saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

Konuyla ilgili bir açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

Yarın açıklanacak enflasyon verileri ile rakamın netleşeceğini söyleyen Akbaşoğlu, "Enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.