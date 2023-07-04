CHP'de 'değişim tartışmaları: İmamoğlu ve Tunç Soyer bir araya geldi

İstanbul ve İzmir büyük şehir belediye başkanlarının görüşmesine ilişkin CHP Genel Merkezinden ise açıklama yapılmadı.

22 Haziran'da yaptığı "Yeni Siyaset Belgesi İzmir Duruşu" başlıklı açıklamada, partide bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphelerinin olmadığını belirtmişti.

İmamoğlu, 29 Mayıs'ta çektiği videoda 'değişim' mesajı vermişti. Bir süre sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu yönde adım atmıştı.

Görüşmenin ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından "İktidar İçin Değişim" başlıklı mesaj yayımladı. "İktidar için değişim sürecine katılım, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" ifadelerine yer verilerek yeni açılan internet sitesinin linki paylaşıldı.

İmamoğlu'nun ofisinde gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre toplantıda CHP'de değişim konusu masaya yatırıldı. Görüşmenin detaylarıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul'da bir araya geldi.

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