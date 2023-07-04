İmamoğlu, yeni açılan internet sitesinden 'CHP'de değişim' çağrısında bulundu

İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Değişime davet: CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. iktidaricindegisim.org, ekremimamoglu.com" paylaşımında bulundu.

Yeni açılan iktidaricindegisim.org internet sitesindeki açıklamada ise etkin ve iktidar alternatifi olmayı başaramayan bir muhalefet yapısıyla karşı karşıya olunduğu kaydedilerek, "Devletin dejenere edildiği son yıllarda Türkiye'nin muhalif partileri demokrasinin korunmasında yetersiz kaldılar. Oysaki siyasi partiler demokrasinin asli bekçileridir, demokrasiyi koruma ve geliştirme sorumlulukları vardır. Muhalefet vatandaş için sadece bir alternatif değil, aynı zamanda demokrasi için vazgeçilmez bir denge ve denetleme unsurudur." ifadelerine yer verildi.

Muhalefetin 2018'den beri çok önemli bir ittifak tecrübesi geliştirdiğinin görmezden gelinemeyeceğine değinilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bu vizyon ve politikalarla girilen seçimlerde Türkiye'nin değişim fırsatı kaçırıldı. Muhalif seçmenin değişim talebi karşılanamadı. Rejimi değiştirecek güven ve umut tesis edilemedi. Ekonomik krizin yakıcı etkileri nedeniyle iktidarın en zayıf olduğu koşullarda hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybedildi. Sonuçta değişim talep eden kesimlerde çok büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk ortaya çıktı. Bu büyük mağlubiyetin sorumluluğunu hiçbir biçimde seçmene yükleyemeyeceğimiz gibi yarınları adına kaygı duyan her vatandaşın gördüğü bu yalın gerçeği kabul etmeden ve yenilginin nedenleriyle yüzleşmeden gelecek için sağlıklı değerlendirmeler yapamayız."

- "Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir"

"Toplum muhalefetten değişim bekliyor." ifadesine yer verilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Geldiğimiz noktada, Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir."

Açıklamada, "Muhalefette değişimin anahtarı, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP'de başlayacak kararlı bir değişim iradesi, politik tutumları sorgulamayı ve parti içi demokrasiyi kurumsallaştırmayı başardığı ölçüde muhalefetin genelinde bir yenilenme ve muhalefet evrenini büyütme iradesi ortaya çıkaracaktır." ifadelerine yer verildi.

Muhalefetteki değişim ve dönüşüm sürecinin, toplumun tüm kesimlerinin ortak geleceğine destek olacağı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu mecra, 'Nasıl bir Türkiye, nasıl bir CHP, nasıl bir siyaset, nasıl bir muhalefet?' sorularına yanıtlar aramak ve mümkün olan en yüksek sayıda vatandaşı değişim sürecine katılmaya davet etmek üzere tasarlanmıştır. Zira demokrasiyi geliştirmek, özgürlükleri korumak ve refahı artırmak sadece siyasi partilerin değil, aynı zamanda seçmenlerin de görevidir. Bu nedenle değişim sürecinde her coğrafya ve katmandan vatandaşımızın sesine kulak vermeyi, onların talep ve isteklerini siyasal zemine taşımayı olmadan olmaz bir görev kabul ediyoruz. Bu mecra, mümkün olan en yüksek sayıda vatandaşı değişim sürecine katılmaya davet etmek üzere tasarlanmıştır. Değişerek iktidar olma, ülkemizi demokrasi ve uygarlık yolunda yukarıya taşıma hedefiyle çıktığımız bu yol, tüm vatandaşlarımızın katılımına açıktır. Bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamak, özgür ve müreffeh bir toplum, adil bir paylaşım sistemi ve demokratik bir devlet isteyen her vatandaşımızı bizlerle iletişim kurmaya, aşağıdaki butonu tıklayarak ulaşılacak form üzerinden değişimle ilgili görüş ve önerilerini paylaşmaya davet ediyoruz."

İnternet sitesinde "Görüş Bildir" butonuna basıldığında, e-posta, telefon numarası, doğum tarihi ve adres kısımlarını doldurduktan sonra görüş yazıp gönderebilme imkanı sunuluyor.