Öcalan'ın 8 avukatının yargılandığı davada karar çıktı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 6 tutuksuz sanık ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmaya 1 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada sanık avukatları da esasa ilişkin savunmalarını gerçekleştirdi.

Beraatlarına karar verildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığı ve 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince beraatlarına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 57 sayfalık iddianamede; avukatlar Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu, Rezan Sarıca ve Suat Eren'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde önderlik komitesi içerisinde yer aldıkları ve İmralı'da cezaevinde bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını üstlendikleri belirtildi.

İddianamede şüphelilerin, sözde avukat-müvekkil ilişkisi adı altında örgüt elebaşının örgütün dışarıdaki açık alan yapılanmasına iletmek istediği örgütsel talimatları/mesajları örgütün dışarıdaki mensuplarına ilettikleri ve örgüt elebaşının savunmasını yapmak adına birçok örgüt mensubu avukat ile birlikte örgüt faaliyetlerine özgülenmiş Asrın Hukuk Bürosu isimli Hukuk Bürosu'nda bir araya geldikleri aktarıldı. İddianamede 8 avukat hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.