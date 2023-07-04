Yaşlı adamı sırtında taşıyan polis memuru takdir topladı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde su basan sahilde yürümekte güçlük çeken yaşlı adamı polis memuru sırtında taşıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 20:58, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 22:03
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'ın İskenderun ilçesinde zaman zaman su baskınları yaşanmaya başladı. Bugün gündüz saatlerinde denizin taşmasıyla birlikte ilçe merkezinde su baskını yaşandı. Vatandaşlarsa yaşanan su baskınıyla birlikte zor anlar yaşadı. Su basan yollarda yürümekte güçlü çeken yaşlı bir adamın yardımınaysa İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi yetişti. Trafik polisinin depremzedeyi sırtında taşıdığı anlarsa vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler vatandaşlardan takdir topladı.