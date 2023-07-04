Yaşlı adamı sırtında taşıyan polis memuru takdir topladı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'ın İskenderun ilçesinde zaman zaman su baskınları yaşanmaya başladı. Bugün gündüz saatlerinde denizin taşmasıyla birlikte ilçe merkezinde su baskını yaşandı. Vatandaşlarsa yaşanan su baskınıyla birlikte zor anlar yaşadı. Su basan yollarda yürümekte güçlü çeken yaşlı bir adamın yardımınaysa İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi yetişti. Trafik polisinin depremzedeyi sırtında taşıdığı anlarsa vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler vatandaşlardan takdir topladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net