Hemşire eşini öldüren koca: Eşim boşanmayı kabul etmedi

Hakkında "kadına, eşe karşı kasten öldürme" suçuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Mustafa Bulut, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Mustafa Bulut ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede dinlenen Bulut, 1993 yılında eşiyle aşk evliliği yaptığını söyleyerek, "Eşim sağlık memuruydu uzun yıllar Serik Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2 çocuğumuz var, ortalama kendi halinde geçinen aileydik. Biz hiç kavga etmezdik eşim çok akıllı, iyi ve neşeli bir insandı. Arkadaşlarım hep bana 'Mustafa insan bu kadının elinde yaşlanmaz' derdi. Çocuklar üniversite okumaya başladığı zamanlar ekonomik sıkıntı çekmeye başladık. Evi sattık 2018 yılında Eğirdir'e tayinimiz çıktı" dedi.

Çocuklarının üniversiteden sonra madde bağımlısı olduklarını öğrendiğini dile getiren sanık, "Selver o dönem çok içki içiyordu. Keşke ona o zamanlar içme bu kadar deseydim, ama hiçbir zaman demedim. Dışarıdan baktığımız zaman her şey çok normal görünüyordu, ama iç kısımda bir ailemiz yoktu. 2019 yılında eşimden boşanma kararı aldım, konuştum ama boşanmayı kabul etmedi, ağladı 'Çocuklar ne olacak içkiyi bırakacağım' dedi. Eşim benimle boşanmayı o zaman kabul etseydi ben eşimi yine bırakmazdım. Çünkü eşimi seviyordum" diye konuştu.

"Annemden ayrıl"

2022 Ekim ayında oğlunun onunla bir şey konuşmak istediğini söyleyen sanık Bulut, "Tamam konuşalım, dedim. Konuşmaya başladığımızda bana 'Annemden ayrıl' dedi. Annemin toplamda 4 kişi ile ilişkisi var dedi. Oğluma defol git bu durum seni ilgilendirmez dedim. Sonra oğlum bilgisayardan mesajları gösterdi. Daha sonra ister istemez bu durum benim kafamı kurcaladı, eşimle oturduk ona 'Oğlumuz böyle böyle diyor, ben sana 3 yıl önce boşanma davası açtım neden beni boşamadın? Madem başka birisi vardı, neden boşanmadık?' dedim. Ne başka birisi öyle bir şey yok, dedi. Ben oğlumu aradım 'Bilgisayarı al gel' dedim mesajları gösterdim. Eşim mesajları gördükten sonra 'Bana ne yapacaksın?' diye on kere sordu. Ben de ona 'Sen bana ne yapacaksın? Sana ne yapmamı istiyorsun?' diye sordum. Bu olayı kimseye anlatmadık. 15 gün sonra oğlumla birlikte Selver'i köye bıraktık. Köydeyken sürekli ağlıyordu, boşanmak istemiyordu. Oğlum onu teselliye gidiyordu. Zaman sonra eşim beni aradı 'Köyde uzun süredir içki içmiyorum bana içki ısmarla' dedi. Bira aldım Serik'te oturduk içmeye başladık bana orada 'Ne yapmak istiyorsun? Benimle aynı evde yaşamıyorsun' dedi. Ben de ona intihar edeceğimi mezar taşı yaptırdığımı söyledim. Bana inanmadı mezar taşı yaptırdığım kişiden fotoğraf istedim attı. Bunu yaparsam çocuklarımızın ailesinin onu suçlayacağını söyledi. Daha sonra 'Eğirdir'e gel eşyaları topla' dedim. Benimle birlikte Eğirdir'e geldi. O gün rakı aldım içmeye başladık aynı konular açıldı. Birlikte intihar edelim, dedi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Eşim kanepede oturuyordu. Tetiğe bastım kendime sıkmadan sızmışım" açıklamalarında bulundu.

Mahkemede olay günü Acil Çağrı Merkezine yaptığı konuşma dinlendi. İhbar konuşmasında sanık Mustafa Bulut ikamet ettiği adresi vererek, "Bu telefon kapandıktan sonra karım ve ben intihar ediyoruz. Karımı ve kendimi öldüreceğim. Bizim ölümümüzden kimse sorumlu değildir" dediği dinlendi.

"Annemin hareketlerinden şüphelendim"

Mahkemede tanık olarak dinlenen C.B., annesi Selver Bulut'un hareketlerinden şüphelendiğini söyleyerek, "Haziran 2022 yılında annemin hareketlerinden şüphelenerek bilgisayarıma program yükledim. Program annemin aramalarını, mesajlarını kaydetti. 6 gün boyunca programı takip ettim 6 günün sonunda annemin 4 farklı erkekle yazışmalarını inceledim. Abimle aramda başka bir meseleden dolayı sorun olduğu için ona hiçbir şey söylemedim. Bu durumu babama söyledim. Babam ilk başta bana inanmak istemedi, yalan söylediğimi düşündü. O zaman ben annemle tartışmıştım uzaklaştırma kararım vardı. Aradan belirli bir zaman geçince babam beni aradı eve çağırdı. Bilgisayarı getir kayıtları görmek istiyorum, dedi. Mesajlara kayıtlara hep birlikte baktık. Annem kayıtları gördüğü zaman hiçbir şey demedi sessiz kaldı. O gün annemle babam arasında tartışma yaşanmadı babam hiçbir zaman anneme fevri davranmadı. Babam annemin başka erkeklerle görüşmesini bilerek yaptığını düşünmüyordu. Annemi tedavi ettirmeyi bile düşünmüştü. Annemi köye bırakmaya gittiğimizde bile annemi mutlu etmeye çalışıyordu" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, 11 Aralık 2022 günü Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde sabah saat 04.30 sıralarında yaşandı. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde görevli hemşire Server Bulut (48), eşi M.B. tarafından silahla vuruldu. 2 çocuk annesi Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti.