Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 23:41, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 23:51
İ.K. yönetimindeki 20 AGY 087 plakalı otomobil Bodrum-Milas kara yolunun 30. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Kıral'a (21) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Kıral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kıral'ın cesedi Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü, İ.K. gözaltına alındı.