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5 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları

5 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 00:02, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 00:05
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5 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katılacak.

(Konya/15.30)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

(Bakü)

2- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.

(Paris)

GÜNCEL

1- Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak.

(Erzincan/12.00-13.30)

SPOR

1- Galatasaray Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/19.45)

2- Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye son 16 turunda Belçika ile karşılaşacak.

(Konya/19.00)

3- Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal için imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/16.00)

4- Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını sürdürecek, antrenmandan önce iki futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/17.40/18.00)

5- Trabzonspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını Slovenya'da sürdürecek, antrenmandan sonra yeni transferlerden Mislav Orsic, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(Kranj/11.00/13.30)

6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a teklerde ikinci tur mücadelesiyle devam edilecek.

(Londra)

7- Fransa Bisiklet Turu, Pau-Laruns arasındaki 5. etap yarışıyla sürecek.

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