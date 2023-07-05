5 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları
5 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katılacak.
(Konya/15.30)
2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.
(Bakü)
2- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.
(Paris)
GÜNCEL
1- Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak.
(Erzincan/12.00-13.30)
SPOR
1- Galatasaray Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşı karşıya gelecek.
(Kocaeli/19.45)
2- Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye son 16 turunda Belçika ile karşılaşacak.
(Konya/19.00)
3- Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal için imza töreni düzenlenecek.
(İstanbul/16.00)
4- Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını sürdürecek, antrenmandan önce iki futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
(İstanbul/17.40/18.00)
5- Trabzonspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını Slovenya'da sürdürecek, antrenmandan sonra yeni transferlerden Mislav Orsic, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.
(Kranj/11.00/13.30)
6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a teklerde ikinci tur mücadelesiyle devam edilecek.
(Londra)
7- Fransa Bisiklet Turu, Pau-Laruns arasındaki 5. etap yarışıyla sürecek.