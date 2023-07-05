Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 07:10, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 07:30
Balçık Mahallesi 3256. Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinin açık bölümündeki işlenmemiş plastik ve kartonların yer aldığı depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler atık bölümünü tamamen sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın, 500 ton geri dönüşüm atığında hasara yol açtı.