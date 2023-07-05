İstanbul'da 353 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut kapıları Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla Üsküdar, Küçükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy, Esenler, Kağıthane, Bahçelievler, Ümraniye ve Güngören'de denetimler yapıldı.

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