Pakistan eski başbakanı İmran Han: Türkiye'nin 15 Temmuz'unu yaşıyoruz

Pakistan Adalet Partisi lideri ve Eski Başbakan İmran Han, hakkında açılan davalardaki son durumu TGRT Haber Dış Haber Editörü Emre Diner'e anlattı.

"İKİ KEZ SUİKAST GİRİŞİMİNE MARUZ KALDIM"

Pakistan Adalet Partisi lideri İmran Han, hakkında terörizm ve yolsuzluk gibi suçlamalarla 97 ayrı dava açıldığını, başbakanlıktan düşürüldüğünü, iki kez suikast girişimine maruz kaldığını belirtti.İmran Han, hükümetin kendisi hakkındaki suçlamaların soruşturulması için ekstra gözaltı yetkileri veren bir başkanlık kararnamesi çıkardığını öne sürdü.

"SİYASETTEN UZAKLAŞTIRILMAM İÇİN DÜZENLENEN BİR TİYATRO"

Han, Pakistan mahkemelerinin hakkında açtığı onlarca dava ve geçmişte gözaltına alınıp serbest bırakılması sonrasında yakında yeni bir tutuklama kararı beklediğini ifade etti. Kendisini suçlamaların haksız olduğunu ve siyasetten uzaklaştırmak amacıyla düzenlenmiş bir tiyatro olarak nitelendirdi. Seçimlerin yaklaştığına dikkat çeken Han, partisinin birinci parti çıkacağına inandığını ve yeniden seçileceğini vurguladı. Han, şu anda iktidara gelmekten korktuklarını dile getirdi.

"TÜRKİYE'DEKİ 15 TEMMUZ'A BENZİYOR"

Ayrıca Han, Şahbaz hükümetini eleştirdi ve bu hafta hakkında yeni bir tutuklamanın an meselesi olduğunu söyledi. Han, kendisini Mandela ve Gandi gibi hissettiğini ve ülkesinde yaşadığı süreci Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimine benzettiğini belirtti. Han, askeri ve sivil mahkemeler tarafından tutuklanmasının an meselesi olduğunu ve bazı odakların harekete geçtiğini ifade etti.

"ALLAH'A GÜVENİYORUM"

Han, "Hayatınız her an tehlikede neden yurtdışına çıkmıyorsunuz?" sorusuna, "En güçlü koruyucu olan Allah'a güveniyorum. Pakistan'ın huzuru ve refahı için canımı ortaya koymaya devam edeceğim" diyerek cevap verdi.

Evinin izlendiğini ve suikast bilgileri aldığını söyleyen Han, "Yeni bir suikastten korkmuyorum. Kasım ve Mart aylarında suikasta uğradım ve hala risk altındayım. Beni öldürmek isteyen kişiler yerel istihbaratın başındaki kişiler gibi görünüyor. Elleri çok güçlü ve her yere uzanabiliyorlar. Evim izleniyor ve sık sık kontrol ediliyorum. Hatta bazen kulağıma yeni suikast bilgileri geliyor.

"PAKİSTAN BENİM EVİM BİR YERE GİTMİYORUM"

Öncelikle Kuran'da der ki, Allah dilemedikçe kimse ölmez. Benim en büyük koruyucum Allah'tır. Bu yüzden İngiltere ya da başka bir ülkeye gitmeme gerek yok. Pakistan benim evim. Bu nedenle bir yere gitmiyorum. Pakistan'ın bana ihtiyacı var. Pakistan'ı IMF'ye teslim etmeye çalışıyorlar ve ekonomi kötüye gidiyor" dedi.

Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 Pakistan Adalet Parti üyesi hayatını kaybetmişti.