Memur ve emekli zamma kilitlendi: Gözler enflasyonda
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar merakla beklenirken, gözler bugün açıklanacak haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Emekliye hem enflasyon üstü, hem seyyanen zam gündemde. En düşük memur maaşı da 22 bin lira olacak. AK Parti, zamları içeren torba teklifi bugün Meclis'e sunacak.
- Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı, enflasyonun açıklanmasının ardından şekillenecek.
Edinilen bilgilere göre; emekliler için planlanan çalışma, iki alternatif içeriyor. Emekli maaşlarına, refah payı eklenerek enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılacağı, ayrıca seyyanen bir zammın da verileceği belirtiliyor.
Böylece, emeklilere verilecek zam oranının yüzde 30-35 civarında olacağı konuşuluyor. Maaş artışlarının gerçekleşmesi için düzenlemenin Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Enflasyonun açıklanmasının ardından AK Parti yönetiminin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda çalışılan memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin torba teklif, bugün Meclis'e sunulacak.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ