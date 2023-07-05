Öğretmenin fenomeni olmaz!

Son yıllarda öğrencileriyle çektikleri videoları sosyal medyada paylaşan ve yüzbinlerce takipçiye ulaşan öğretmenlerin sayısı hızla artıyor. Çocuk istismarını fenomenlik olarak tarif eden öğretmenler okula yardım adı altında para toplayarak bunu kamufle ediyor. Çocuklar öğretmenlerin popülaritesi için tüketimin nesnesi haline geliyor.

Tartışmaların sürdüğü bir ortamda Türkiye'de ilk defa 'Fenomen öğretmenlik' saplantısı bilimsel bir makalede ele alındı. Yaptığı kapsamlı akademik çalışma ile istismarı gün yüzüne çıkaran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş ile konuştuk. "MEB, fenomen öğretmenliğe neşter vurmalı" diyen Yusuf Kızıltaş'ın çarpıcı tespitleri şöyle:

MAHMUT ÖZAY-