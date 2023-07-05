Sembollerin İzinde Semerkand Sergisi sanatseverleri ağırlıyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz ŞAHİN tarafından hazırlanan bu sergi, sanatseverlere UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Registan Meydanı, Emir Timur Türbesi, Bibi-Hanım Camii ve Türbesi gibi görkemli yapıları fotoğraflarla deneyimlemeyi taahhüt ediyor. Serginin odak noktası, Semerkand'ın en önemli ve tanınmış yapılarından bazılarını temsil eden fotoğraflarla birlikte şehrin sembolizmi üzerine düşündüren bir deneyim sunmak.

Sergi, Registan Meydanı, Emir Timur Türbesi, Bibi-Hanım Camii ve Türbesi gibi tarihi mekanların büyüleyici fotoğrafları, ziyaretçilere Semerkand'ın tarihi ve manevi atmosferine yolculuk yapma ve Semerkand'ın zengin tarihi ve kültürel mirasına tanık olma imkanı sağlıyor.

Sergiyi düzenleyen Cengiz ŞAHİN "Sembollerin İzinde: Semerkand" adlı serginin kendisinin üçüncü kişisel sergisi olduğunu ve bu sergi ile sanatseverleri Orta Asya'nın incilerinden olan Semerkand ile buluşturmak istediğini belirtti. Semerkand'a olan derin hayranlığım ve bu büyülü şehirdeki sembolik yapıların etkisi ile bu sergiyi hazırladığını söyleyen ŞAHİN sözlerine "Semerkand, tarih boyunca Orta Asya'nın önemli bir merkezi olmuş ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Semerkand'ın sembollerine odaklanarak, ziyaretçilere bu şehrin zengin tarihini ve kültürel mirasını aktarmayı amaçladım. Semerkand'ın sembolik mekanlarını seçerken, hem tarihi önemlerini hem de görsel etkileyiciliklerini dikkate aldım. Bu mekanların fotoğrafları ile, ziyaretçilere Semerkand'ın zengin tarihini ve kültürel mirasını bir görsel deneyimle sunmayı hedefledim. Semerkand'ın tarihi ve kültürel mirasına hayran olan herkesi bu benzersiz sergiye davet etmek istiyorum. Sergiyi gezen ziyaretçiler, fotoğraflar aracılığıyla Semerkand'ın büyülü sembollerine yolculuk yapacak" şeklinde devam etti.

Ulucanlar Cezaevi Yerleşkesi Sanat Sokağı Sergi Salonunda hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak olan sergi, tarihin derinliklerinde yolculuk yapmak isteyen sanatseverler için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor. Semerkand'ın mistik ve büyülü dünyasına dalmak, tarihin heyacanını hissetmek isteyen herkesi bu benzersiz sergiye davet ediyoruz.