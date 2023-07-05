Memurların enflasyon farkı netleşti

Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar
Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar
Ali Yalçın'dan çağrı: Kamu görevlilerinin memnuniyeti arttırılmalı
Ali Yalçın'dan çağrı: Kamu görevlilerinin memnuniyeti arttırılmalı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Ortalama 3 yılda bir şehir değiştiren memur 81 ilde ev bulamaz hale geldi
Ortalama 3 yılda bir şehir değiştiren memur 81 ilde ev bulamaz hale geldi
Şirketler, ara zam ve ücret maliyeti hesabını çalışıyor
Şirketler, ara zam ve ücret maliyeti hesabını çalışıyor
Öğretmenin fenomeni olmaz!
Öğretmenin fenomeni olmaz!
Memur ve emekli zamma kilitlendi: Gözler enflasyonda
Memur ve emekli zamma kilitlendi: Gözler enflasyonda
Otomobil altın ve dövizi solladı
Otomobil altın ve dövizi solladı
Erdoğan'dan üç kritik sefer
Erdoğan'dan üç kritik sefer
Bakan Koca'dan Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına açıklama
Bakan Koca'dan Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına açıklama
Türkiye avro bazında araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke
Türkiye avro bazında araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke
Boş tutulan evlere vergi artışı geliyor
Boş tutulan evlere vergi artışı geliyor
Kamu bankalarının bireysel kredi faizlerinde sert yükseliş
Kamu bankalarının bireysel kredi faizlerinde sert yükseliş
Memur maaşlarına ilişkin düzenleme yarın TBMM'ye gelecek
Memur maaşlarına ilişkin düzenleme yarın TBMM'ye gelecek
'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına açıklama
'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına açıklama
ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
Kamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktı
Kamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktı
Bakan Özhaseki'den TOKİ açıklaması
Bakan Özhaseki'den TOKİ açıklaması
Bakan Tunç'tan 'site aidatı' açıklaması: Öyle bir çalışma yok
Bakan Tunç'tan 'site aidatı' açıklaması: Öyle bir çalışma yok
Öğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyor
Öğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyor
Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyat bilet satışına izin vermedik!
Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyat bilet satışına izin vermedik!
'Milli parkta rüşvet' iddialarında 5'i kamu görevlisi 42 kişiye gözaltı kararı
'Milli parkta rüşvet' iddialarında 5'i kamu görevlisi 42 kişiye gözaltı kararı
Bakan Koca '4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdamı' hakkında konuştu
Bakan Koca '4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdamı' hakkında konuştu
Bakan Işıkhan, memur zammına ilişkin tarih verdi
Bakan Işıkhan, memur zammına ilişkin tarih verdi
LGS adaylarına 20 bin rehber öğretmen ile 'tercih danışmanlığı' hizmeti başladı
LGS adaylarına 20 bin rehber öğretmen ile 'tercih danışmanlığı' hizmeti başladı
Altının gramı yüksekten uçuyor: 1.616 TL'den işlem görüyor
Altının gramı yüksekten uçuyor: 1.616 TL'den işlem görüyor
Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
Emniyet'te Personel Daire Başkanlığına yeni atama
Emniyet'te Personel Daire Başkanlığına yeni atama
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Memurların enflasyon farkı netleşti

6 enflasyon yüzde 19,77 oldu. Memurlar yüzde 2023'ün ilk yarısı için aldığı yüzde 8 zammın yanında yüzde 10.90 da enflasyon farkı alacak.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 10:07, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 10:16
Yazdır
Memurların enflasyon farkı netleşti

Enflasyon Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15, Mart ayında yüzde 2,29, Nisan ayında yüzde 2,39, Mayıs ayında yüzde 0,04 Haziran'da da yüzde 3,92 oldu.

2022 yılında enflasyonun yüksek çıkmasından dolayı memurlara yapılan Kanuni düzenlemeyle beraber yüzde 30 zam verilmişti.

Toplu sözleşme hükmüne göre memurlar, 2023'ün ilk yarısı için yüzde 8 zam aldı.

ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

6 enflasyon yüzde 19,77 oldu. Memurlar yüzde 2023'ün ilk yarısı için aldığı yüzde 8 zam aldığından yüzde 10.90 da enflasyon farkı alacak. Bu orana ayrıca yüzde 6 toplu sözleşme zammı ilave edilince yüzde 17,55 zam alınacak.

Çıkan enflasyon farkının üzerine Refah payı eklenecek. TBMM'ye sevk edilecek kanun teklifinde memurların alacağı refah payı da netleşecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber