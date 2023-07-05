Motorine zam geliyor
5 Temmuz 2023 tarihinde benzin grubunda bir fiyat değişikliği bulunmuyor. Motorine ise gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam bekleniyor.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 10:08, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 10:10
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
5 Temmuz 2023 tarihinde benzin grubunda bir fiyat değişikliği bulunmuyor.
Motorine ise gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,96 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.