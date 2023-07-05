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Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener'den 'kolonya sürmeyin' uyarısı

"Aedes Aegypti" ismi verilen istilacı sivrisinek türlerine karşı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Alper Şener'den bir uyarı geldi. İstilacı sivrisinek türlerinin çeşitli hastalıklara sebep olabileceğini söyleyen Şener, "Ciltte oluşacak kızarık ve kabarık bölgeye kolonya gibi alkollü ürünler sürmeyin." uyarısında da bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 11:17, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 11:19
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Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener'den 'kolonya sürmeyin' uyarısı

"Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de görülen sivrisinek türlerinden farklı olarak, Avrupa coğrafyasında da yaygın olarak görülmeye başlanan istilacı sivrisinek olan "Aedes Aegypti" türünün Türkiye içinde bir tehdit oluşturmaya başladığını belirtti.

İstilacı sivrisineklerle yeni hastalıklarla karşı karşıya kalabileceklerini kaydeden Prof. Dr. Alper Şener, sivrisinek ısırıklarından korumak için açık alan ve kapalı alanlarda sivrisineklerle mücadele etmek gerektiğine dikkat çekti.

STANDART BİR TEDAVİLERİ YOK

Chikungunya, Zika, Dang, sarıhumma gibi daha önce görmedikleri tropikal bölge hastalıkların yakın yada orta vadede ülkede görülmeye başlanacağını ve bu hastalıkların en büyük özelliğinin ise standart bir tedavilerinin olmadığını hatırlattı.

"KOLONYA SÜRMEYİN" UYARISI

Şener, sivrisinek ısırıkları sonrası, ciltte oluşacak kızarık ve kabarık bölgeye kolonya gibi alkollü ürünler sürülmemesi gerektiğini de kaydetti.

Şener, "Isırık sonrasında daha ciltte oluşan kızarık ve kabarıkta yaygın tanının tam tersine kolonya gibi alkollü ürünlerle üstünü kaşıdığınız zaman kaşıntının azması ve dolayısıyla ciltte sıyırıklar ve kaşıntıların daha yaygın ve kabuk tutarak kontrolsüz bir şekilde yaygınlaşması mümkün. Bunlarda daha çok yapılacak olan soğuk uygulama. Kaşıntı olan yere soğuk uygulayarak, azaltabilirsiniz." dedi.

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