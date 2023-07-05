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TEİS Genel Başkanı Saydan'dan 'ilaç kuru' açıklaması

"Önden koşan reel kurun hızına ilaç kuru artık ayak uyduramıyor. İlaç üretimi ve ithalatı için asla telafi edilemeyecek bu fark, yaşanan ve son zamanlarda vatandaşın ismini 'ilaç kıtlığı' koyduğu büyük sorunun en büyük sebebi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 11:26, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 11:28
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TEİS Genel Başkanı Saydan'dan 'ilaç kuru' açıklaması

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç fiyatlandırmasında dikkate alınan avro kurunun piyasadaki gerçek kur seviyesine yükseltilmesini talep etti.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, ilaç fiyatlandırmasında uygulanan avro kuru ile reel kur arasındaki farkın giderek arttığını, 20 yıldır yaşanmayan ilaç sorununun özellikle son 3 senedir yoğun şekilde görülmesinin asıl nedeninin bu durum olduğunu belirtti.

Nurten Saydan, "Günümüzde ilaç avro kuru 10,77 lira, reel avro kuru ise bugün itibarıyla 28,39 lira düzeyinde. Geçen 14 yıllık sürede bu fark yaklaşık reel ilaç kurunun neredeyse 3 katına ulaştı. Önden koşan reel kurun hızına ilaç kuru artık ayak uyduramıyor. İlaç üretimi ve ithalatı için asla telafi edilemeyecek bu fark, yaşanan ve son zamanlarda vatandaşın ismini 'ilaç kıtlığı' koyduğu büyük sorunun en büyük sebebidir." ifadelerini kullandı.

Bu sorunun çözümü için yeni bir yol bulunması gerektiğini vurgulayan Saydan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde üretilen ilaçlar bile yeterli seviyede iç pazara sürülmüyor. Aynı sorun ithal ilaçlarda da yaşanıyor. Avro kuru nedeniyle yurt dışından ilaç gelmesi ve özellikle yeni molekül ilaçların gelmesi artık hayal gibi görünüyor. İlaçların bulunamıyor olması insan ve toplum sağlığı için ciddi bir sorun halini almış durumda. Dünyanın en büyük hastanelerini kurup en iyi doktorları yetiştirseniz, en iyi tetkikleri yapsanız, en doğru teşhisleri koysanız bile tedavi için kullanacağınız ilaç yoksa bütün bu artı değerler sıfırlanır, hiçbir işe yaramaz."

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