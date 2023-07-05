Dolar/TL, 26,09 seviyesinden işlem görüyor

Analistler, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra mayıs ayı fabrika siparişlerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 103,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yatay bir seyirle 1,0880 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 26,0940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 28,3920'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 33,1530'dan satılıyor.

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