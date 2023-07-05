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Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan 4 sanıktan 3'üne "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 12:53, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 12:54
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Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar R.S, T.Ç, M.A. ve Z.K. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu, FETÖ iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu ve örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını belirterek, 4 kişinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık R.S, FETÖ üyesi olmadığını iddia etti.

Örgütsel bir konumu olmadığını öne süren R.S, "Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraat talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık R.S. ve T.Ç'yi 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında M.A'yı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Z.K'nin ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmeden heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

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