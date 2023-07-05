KKM'de yeni dönem
KKM'de yeni dönem
Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler Başsavcılıkta
Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler Başsavcılıkta
LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor
LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozdu
Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozdu
Tüm otomobillerde MTV iki kat alınacak
Tüm otomobillerde MTV iki kat alınacak
İstanbul'da nargile yasağı
İstanbul'da nargile yasağı
Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar
Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar
Ali Yalçın'dan çağrı: Kamu görevlilerinin memnuniyeti arttırılmalı
Ali Yalçın'dan çağrı: Kamu görevlilerinin memnuniyeti arttırılmalı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Ortalama 3 yılda bir şehir değiştiren memur 81 ilde ev bulamaz hale geldi
Ortalama 3 yılda bir şehir değiştiren memur 81 ilde ev bulamaz hale geldi
Şirketler, ara zam ve ücret maliyeti hesabını çalışıyor
Şirketler, ara zam ve ücret maliyeti hesabını çalışıyor
Öğretmenin fenomeni olmaz!
Öğretmenin fenomeni olmaz!
Memur ve emekli zamma kilitlendi: Gözler enflasyonda
Memur ve emekli zamma kilitlendi: Gözler enflasyonda
Otomobil altın ve dövizi solladı
Otomobil altın ve dövizi solladı
Erdoğan'dan üç kritik sefer
Erdoğan'dan üç kritik sefer
Bakan Koca'dan Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına açıklama
Bakan Koca'dan Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına açıklama
Türkiye avro bazında araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke
Türkiye avro bazında araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke
Boş tutulan evlere vergi artışı geliyor
Boş tutulan evlere vergi artışı geliyor
Kamu bankalarının bireysel kredi faizlerinde sert yükseliş
Kamu bankalarının bireysel kredi faizlerinde sert yükseliş
Memur maaşlarına ilişkin düzenleme yarın TBMM'ye gelecek
Memur maaşlarına ilişkin düzenleme yarın TBMM'ye gelecek
'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına açıklama
'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına açıklama
ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
Kamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktı
Kamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktı
Bakan Özhaseki'den TOKİ açıklaması
Bakan Özhaseki'den TOKİ açıklaması
Bakan Tunç'tan 'site aidatı' açıklaması: Öyle bir çalışma yok
Bakan Tunç'tan 'site aidatı' açıklaması: Öyle bir çalışma yok
Öğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyor
Öğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyor
Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyat bilet satışına izin vermedik!
Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyat bilet satışına izin vermedik!
'Milli parkta rüşvet' iddialarında 5'i kamu görevlisi 42 kişiye gözaltı kararı
'Milli parkta rüşvet' iddialarında 5'i kamu görevlisi 42 kişiye gözaltı kararı
Bakan Koca '4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdamı' hakkında konuştu
Bakan Koca '4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdamı' hakkında konuştu
Ana sayfaHaberler Siyasi

LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen danışmanlık hizmeti, sağlık sorunları nedeniyle yüz yüze hizmetlerden yararlanamayacak adaylara çevirim içi de verilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 14:00, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 14:41
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde lise adaylarına yönelik 81 ilde 20 bin 608 rehber öğretmen/psikolojik danışman ile başlattığı "tercih danışmanlığı" hizmeti sürüyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ticaret Odası Ortaokulunda, lise adaylarına yönelik kurulan "tercih danışmanlığı" birimine gelen lise adayları, istedikleri okullar için yapacakları tercihler için rehber öğretmenlerle görüşmeler yapıyor.

Okulda görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmen Serap Sarı, öğrencilere gerekli bilgileri verip okulları tanıttıklarını, LGS merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirme konularında danışmanlık verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin daha bilinçli, daha programlı şekilde tercihlerini yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Sarı, "Özellikle ailelerin istekleriyle çocukların isteklerini bağdaştırmaya çalışarak o şekilde tercihlerini sağlıyoruz." dedi.

Bu yıl tercih döneminin üç haftaya yayılmasıyla yoğunluk oluşmadığını belirten Sarı, titiz çalışmalar yürüterek doğru bir şekilde yerleşim yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Her bir öğrenciyle görüşmenin ortalama 20 dakika sürdüğünü söyleyen Sarı, "İlk geldiklerinde hemen yerleşimini yapmıyoruz. Daha sonraki haftalarda da öğrencilerin tercihlerini değişmesi halinde tekrar bir düzeltme yapıyoruz. Ona göre de daha sonrasında kesin tercih listeleri oluşmuş oluyor." dedi.

Tercih danışmanlığı birimine gelen lise adaylarından Yusuf Aydoğan, 3-4 meslek lisesi belirlediğini, rehber öğretmenlerin yönlendirmesiyle tercihlerine son şeklini vereceğini dile getirdi.

- Depremden etkilenen öğrenciler uzaktan çevrim içi hizmet alabilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde de tercih danışmanlığı birimleri hayata geçirildi. Bu kapsamda, bu illerdeki öğrenciler için 3 bin 749'u ortaokullarda, 252'si de halk eğitimi ve rehberlik araştırma merkezlerinde tercih danışmanlığı birimleri açıldı.

Depremin etkilediği iller veya diğer illere nakil giden öğrenciler başta olmak üzere, tercih danışmanlığı sürecinde sağlık sorunları nedeniyle yüz yüze hizmetlerden yararlanamayacak olanlara tercih danışmanlığı hizmeti, uzaktan çevirim içi olarak da sunulabilecek.

LGS'de 19 Temmuz'a kadar olan tercih sürecinde, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar, öğrenci ve velilere yönelik 81 il ve ilçelerde açılan birimlerde görev yapıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber