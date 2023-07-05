Emre Belözoğlu 'ndan Ümit Özat'a 'suç duyurusu'

Emre Belözoğlu daha önce aynı iddialar karşısında Özat'a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını da kazanmıştı.

"SUÇ İŞLEDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazanan Belözoğlu sonrasında ise Ümit Özat hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunu değerlendiren savcılık Ümit Özat hakkında, "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Hazırlanan iddianamede, Özat'ın Emre Belözoğlu hakkında yaptığı paylaşımlara yer verildi. İddianamede ifadesine de yer verilen Ümit Özat, paylaşımların kendisine ait olduğunu söyleyerek, "Söylediğim şeyler doğrudur. Bu nedenle suç işlediğimi düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Özat'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.