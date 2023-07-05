TBMM Genel Kurulu toplandı

Karaca, birleşimin başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, TİP Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın hukuksuz bir şekilde cezaevinde alıkonulduğunu ve halk iradesinin gasbedildiğini savundu. Kadıgil, milletvekillerinin, Atalay'ın durumuna sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir de eğitimin her kademesinin paralı hale geldiğini ve ailelerin, yoksulluk nedeniyle çocuklarını okuldan alarak işçiliğe zorladığını iddia ederek, "Gerçekler ve ihtiyaçlar bu kadar açıkken, eğitimde bir öğün ücretsiz yemeğin sağlanması için ne bekliyorsunuz? Okulların açılmasına 60 gün var. Bunun altyapısının sağlanması için ne yapacaksınız?" diye sordu.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ise şehrin sorunlarına ilişkin konuştu. Denizli'nin ihracat kenti olduğunu; tekstil, mermer, makine sanayisindeki üretimleriyle ülkeye can suyu sağladığını ifade eden Arpacı, iktidarın yanlış ekonomik politikaları sonucu kent ekonomisinde rüzgarın tersine döndüğünü ve işletmelerin zarar etmeye başladığını ileri sürdü.