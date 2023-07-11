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Devlet Memurlarından kimlere başarı belgesi verilebilir?

657 sayılı Kanunun 122'nci maddesi gereği memurlardan genel itibariyle somut bir şekilde kamusal fayda sağlayanlara ilgili bakan, valiler ve kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilecektir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 00:10, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 16:31
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Devlet Memurlarından kimlere başarı belgesi verilebilir?

657 sayılı Kanunun 122'nci maddesi gereği memurlardan genel itibariyle somut bir şekilde kamusal fayda sağlayanlara ilgili bakan, valiler ve kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilecektir.

Başarılı memurları ödüllendirmek, hizmette verimliliği sağlar. Başarılı bir memuru takdir etmek, hem memurun yeni gayret ve başarılarına vesile olur hem de diğer memurlar için teşvik edici unsur olur.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül" başlıklı 122'nci maddesinde yapılan düzenlemeye göre; görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. 3 defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'üne kadar ödül verilebilir.

Bu düzenleme gereği başarı değerlendirmesinde aşağıdaki belirtilen durumlarda memurun somut katkısının tespit edilmiş olması gerekir.

Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında.

Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde.

Önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında.

Kamusal faydanın artırılmasında.

Kamu gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında.

Sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde.

Yukarıda sayılan durumları sağlayan memurlara başarı belgesi verilebilir.

Başarı belgesi verilebilmesinde memurun atamaya yetkili amiri tarafından, merkezde bağlı veya ilgili bakana, illerde valilere, ilçelerde kaymakamlara yazılı olarak teklif edilmesi gerekmektedir.

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