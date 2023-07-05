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Okulda ters takla atarken keşfedildi, Balkan Judo Şampiyonası'nda birinci oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu İbrahim Halil Kadak, Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenen ve 700 sporcunun katıldığı Minikler Balkan Judo Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü- Sporcu İbrahim Halil Kadak:- "Ters takla atıyordum, hocamız beni keşfetti. Hedefim dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda derece elde etmek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 15:12, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 16:14
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Okulda ters takla atarken keşfedildi, Balkan Judo Şampiyonası'nda birinci oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu İbrahim Halil Kadak, Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenen ve 700 sporcunun katıldığı Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okulları aracılığıyla keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırılan İbrahim Halil Kadak (11), 17-18 Haziran'da gerçekleştirilen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda 26 kiloda altın madalya kazandı.

Aynı organizasyonda mücadele eden Mikail Göktekin 30 kiloda 5'inci, Mehmet Çınar ise 50 kiloda 7'nci oldu.

Judo antrenörü Selman Süren, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuları köy köy, okul okul, mahalle mahalle gezerek ve Kur'an kurslarında keşfettiklerini, Balıkesir'de katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda sporcularından 3'ünün Türkiye 3'üncüsü, 3'ünün de Türkiye 5'incisi olduğunu söyledi.

Romanya'daki Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda ise İbrahim Halil Kadak'ın Balkan şampiyonu olduğunu dile getiren Süren, "Seneye Yıldızlar Avrupa Şampiyonası ve dünya şyampiyonası var. Avrupa şampiyonalarından sonra hedefimiz olimpiyat şampiyonasında kotamızı alıp, hedefimize yürümek, kürsüye çıkmak." dedi.

İbrahim Halil Kadak da judoda sağladığı başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ters takla atıyordum, hocamız beni keşfetti. Katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda kolum kırık olmasına rağmen 3'üncü oldum. Balkan Judo Şampiyonası'nda Romanyalı rakibimi yenerek 1'inci oldum. Hedefim dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda derece elde etmek." diye konuştu.

Sporcu Mehmet Çınar ise okulda ders işlerken kapının çaldığını ve sınıfa giren antrenörün kendilerini judo ile ilgili bilgilendirdiğini belirtti.

Judoya başladığında düz takla bile atamadığını anlatan Çınar, "Herkes benimle dalga geçiyordu. Kendimi geliştirip Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncülük elde ettim. Hedefim dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceye girmek." ifadelerini kullandı.

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