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DP'li Enginyurt: Eğer enflasyon yüzde 38 ise milletvekilliğinden istifa ediyorum

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Eğer enflasyon yüzde 38 ise milletvekilliğinden istifa ediyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 15:13, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 15:14
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DP'li Enginyurt: Eğer enflasyon yüzde 38 ise milletvekilliğinden istifa ediyorum

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin "hayali rakamlarla" güne başladığını, son bir ayda benzinin 27, motorinin 26 lira seviyelerine geldiğini söyledi.

Etin kilogram fiyatının 500 lirayı geçtiğini, kuru incirin 50 liradan 200 liraya çıktığını, domates, biber, patlıcanın alınamaz halde olduğunu ileri süren Enginyurt, "Sigaraya üst üste zamlar geldi yetmedi, yüzde 14 ÖTV koyuldu. An itibarıyla araçların vergisi yüzde 14 zamlandı ama TÜİK, 'Enflasyon yıllık yüzde 38, altı aylık yüzde 19' dedi. Yine yalan, yine hüsran." diye konuştu.

Enginyurt, altı aylık enflasyon rakamının yüzde 19 olarak açıklanmasına karşı memur zammının yüzde 17,5 olarak açıklandığını ve bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

"Yüzde 17,5 zam ne demek?" diye soran Enginyurt, şöyle devam etti:

"Enflasyon rakamınız bile altı aylık yüzde 19 ise bunun anlamı; maaşlar altı ayda sizin rakamınıza göre yüzde 19 erimiş demektir. Önce bu yüzde 19 enflasyon farkını vermelisiniz ve sonra zam yapmalısınız ki onun adı zam olsun. Bu iktidar TÜİK rakamlarıyla kendini haklı çıkarmaya çalışsa da emekli, işçi, memur perişan. Sayın Erdoğan, saraydan bakmayı bırak, yanında ballı maaş alanlardan fikir almayı bırak sokağa in. Enflasyon yüzde 38'miş. Son iki ayın rakamlarına bakalım. Ete, süte, tereyağına, çocuk bezine, mamaya bakalım. Eğer enflasyon yüzde 38 ise milletvekilliğinden istifa ediyorum."

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