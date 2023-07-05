KKM'de yeni dönem

TBMM'ye sunulan torba kanun teklifine göre Kur Korumalı Mevduat'ta Hazine desteği uygulamasının Merkez Bankası'na devri öngörüldü.

Buna ek olarak, torba kanun teklifinde KKM uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi yetkisinin de Merkez Bankası'na devredilmesi teklifi yer aldı.