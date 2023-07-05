KKM'de yeni dönem
AK Parti TBMM'ye sunduğu torba kanun teklifinde Kur Korumalı Mevduat'ta Hazine desteği uygulamasının Merkez Bankası'na devri öngörüldü.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 15:13, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 15:15
TBMM'ye sunulan torba kanun teklifine göre Kur Korumalı Mevduat'ta Hazine desteği uygulamasının Merkez Bankası'na devri öngörüldü.
Buna ek olarak, torba kanun teklifinde KKM uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi yetkisinin de Merkez Bankası'na devredilmesi teklifi yer aldı.