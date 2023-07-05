İmza yükümlülüğünü ihlal eden İranlı rapçi Asya Alizade, gözaltına alındı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir kadının imza yükümlülüğünü ihlal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

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