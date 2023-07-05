Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara yükseldi

KKM'de yeni dönem
KKM'de yeni dönem
Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler Başsavcılıkta
Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler Başsavcılıkta
LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor
LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozdu
Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozdu
Tüm otomobillerde MTV iki kat alınacak
Tüm otomobillerde MTV iki kat alınacak
İstanbul'da nargile yasağı
İstanbul'da nargile yasağı
Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar
Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar
Ali Yalçın'dan çağrı: Kamu görevlilerinin memnuniyeti arttırılmalı
Ali Yalçın'dan çağrı: Kamu görevlilerinin memnuniyeti arttırılmalı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Ortalama 3 yılda bir şehir değiştiren memur 81 ilde ev bulamaz hale geldi
Ortalama 3 yılda bir şehir değiştiren memur 81 ilde ev bulamaz hale geldi
Şirketler, ara zam ve ücret maliyeti hesabını çalışıyor
Şirketler, ara zam ve ücret maliyeti hesabını çalışıyor
Öğretmenin fenomeni olmaz!
Öğretmenin fenomeni olmaz!
Memur ve emekli zamma kilitlendi: Gözler enflasyonda
Memur ve emekli zamma kilitlendi: Gözler enflasyonda
Otomobil altın ve dövizi solladı
Otomobil altın ve dövizi solladı
Erdoğan'dan üç kritik sefer
Erdoğan'dan üç kritik sefer
Bakan Koca'dan Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına açıklama
Bakan Koca'dan Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına açıklama
Türkiye avro bazında araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke
Türkiye avro bazında araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke
Boş tutulan evlere vergi artışı geliyor
Boş tutulan evlere vergi artışı geliyor
Kamu bankalarının bireysel kredi faizlerinde sert yükseliş
Kamu bankalarının bireysel kredi faizlerinde sert yükseliş
Memur maaşlarına ilişkin düzenleme yarın TBMM'ye gelecek
Memur maaşlarına ilişkin düzenleme yarın TBMM'ye gelecek
'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına açıklama
'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına açıklama
ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
Kamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktı
Kamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktı
Bakan Özhaseki'den TOKİ açıklaması
Bakan Özhaseki'den TOKİ açıklaması
Bakan Tunç'tan 'site aidatı' açıklaması: Öyle bir çalışma yok
Bakan Tunç'tan 'site aidatı' açıklaması: Öyle bir çalışma yok
Öğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyor
Öğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyor
Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyat bilet satışına izin vermedik!
Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyat bilet satışına izin vermedik!
'Milli parkta rüşvet' iddialarında 5'i kamu görevlisi 42 kişiye gözaltı kararı
'Milli parkta rüşvet' iddialarında 5'i kamu görevlisi 42 kişiye gözaltı kararı
Bakan Koca '4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdamı' hakkında konuştu
Bakan Koca '4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdamı' hakkında konuştu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 23 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 760 milyon dolar artarak 107 milyar 561 milyon dolara ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 15:22, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 15:23
Yazdır
Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara yükseldi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 23 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 5 milyar 463 milyon dolar artışla 66 milyar 246 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 16 Haziran'da 60 milyar 783 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 703 milyon dolar azalarak 42 milyar 18 milyon dolardan, 41 milyar 315 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 760 milyon dolar artışla 102 milyar 801 milyon dolardan 107 milyar 561 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
02.06.202342.24658.240100.486
09.06.202341.99357.79099.783
16.06.202342.01860.783102.801
23.06.202341.31566.246107.561

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber