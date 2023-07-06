YÖK'ten üniversitelere nitelikli araştırmacı çağrısı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türk veya Yabancı uyruklu en az doktoralı nitelikli araştırmacıların üniversitelerde görevlendirilmesiyle ilgili teklif bekliyor.

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesinde yapılan düzenlemeyle doktora derecesine sahip ve üniversite dışındaki kamu ya da özel kuruluşlarda çalışan araştırmacıların üniversitelerde ders vermek, tez yönetmek veya araştırma yapmak üzere görevlendirmelerine imkan verilmişti.

Bu kapsamda hazırlanan, "Yükseköğretim Kurumları Dışında Çalışan Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" doğrultusunda yükseköğretim kurumlarının öncelikli alanlarını dikkate almak suretiyle en az doktora derecesine sahip araştırmacılarla iletişime geçilmek suretiyle görevlendirmeleri konusunun büyük önem arz edildiği üniversitelere bildirilmiştir.

YÖK'ün özel önem verdiği bu konuyla ilgili olarak üniversitelerce çalışma yapılarak, seçilen doktoralı araştırmacıların görevlendirilme tekliflere Yükseköğretim Kuruluna iletilerek karara bağlanılacak.

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