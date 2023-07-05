Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Blinken görüşmede NATO'nun genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması, sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ve bu konuda ABD'nin ev sahipliğinde 7 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası toplantıyı ele aldı.