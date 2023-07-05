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Özhaseki: 37 bin 129 köy evimizin yapımına başladık

"Toplamda 143 bin 271 evimizi, ahırlarıyla birlikte yapacağız. 37 bin 129 köy evimizin yapımına başladık"- "Şimdiye kadar yaklaşık 100 köy evimizi de depremzede kardeşlerimize teslim ettik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 15:55, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 16:00
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Özhaseki: 37 bin 129 köy evimizin yapımına başladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 37 bin 129 köy evinin inşasına başlandığını bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illere yapılacak köy evlerine ilişkin paylaşımda buldu.

Paylaşımında köy evlerine ilişkin videoya da yer veren Özhaseki, "Deprem bölgesindeki köylerimizde; vatandaşlarımızın huzurla oturacağı, yöresel mimariye uygun köy evlerimizin yapımına hızla devam ediyoruz. Toplamda 143 bin 271 evimizi, ahırlarıyla birlikte yapacağız. 37 bin 129 köy evimizin yapımına başladık. Şimdiye kadar yaklaşık 100 köy evimizi de depremzede kardeşlerimize teslim ettik." ifadelerini kullandı.

- Köy evleri

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kırsal kesimde yaşayan depremzedelerin evlerine kavuşması için 10 ilde yapılacak 143 bin 271 köy evinden, 37 bin 129 konut ile 5 bin 73 ahırın ihale süreci tamamlanarak, inşasına başlandı.

Bunların illere göre dağılımı şöyle:

"Adana'da 24 ahır ve 209 köy evi, Adıyaman'da 848 ahır ve 6 bin 290 köy evi, Diyarbakır'da 180 ahır ve 609 köy evi, Gaziantep'te 989 ahır ve 4 bin 707 köy evi, Hatay'da 942 ahır ve 6 bin 847 köy evi, Kahramanmaraş'ta 1471 ahır ve 8 bin 158 köy evi, Kilis'te 486 köy evi, Malatya'da 740 ahır ve 7 bin 550 köy evi, Osmaniye'de 270 ahır ve 1356 köy evi, Şanlıurfa'da 267 ahır ve 917 köy evi."

Gaziantep Nurdağı ilçesi Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi Özbek köyünde 100'e yakın köy evi depremzedelere teslim edildi.

- "Köy evleri 5 farklı tip olarak tasarlandı"

Köy evlerinin projeleri bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak tasarlandı.

Konutların tüm tip planları, ortalama brüt 122-127 metrekare, net 102-106 metrekare büyüklükte ve tüm tipler 3+1 oda sayısında olacak.

Ahır tipleri ise brüt 85, net 78 metrekare olarak planlandı.

Köy evleri planlama süreci sosyal donatılarıyla birlikte yapılacak.

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