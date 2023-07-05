Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı

Maltepe Belediyesi'nde silah sesleri yükseldi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada belediyeye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."