Belediyede 'memur' olan kişi VHKİ/Bilgisayar İşletmeni olabilir mi?

Belediyede memur kadrosundan VHKİ/Bilgisayar İşletmeni kadrolarına geçiş/atanma ancak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak/bitirdiği okulun ders müfredatında en az 2 dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek/bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak halinde belediye başkanının onayı ile mümkündür.

Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "hizmet grupları arasında geçişler" başlıklı 19'uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine göre; 5'inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler "aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan öğrenim şartına ve sertifika gibi belgelere sahip olunması kaydıyla sınav yapılmaksızın genel hükümlere göre atama yapılabilir." bu esas çerçevesinde yapılır.

Söz konusu 5'inci maddede; görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar belirtilmiş, (1) numaralı fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni idari hizmetler grubunda sayılmış ve görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayılmıştır.

Yönetmeliğin 5'inci maddesinde "memur kadrosu" da İdari Hizmetler Grubunun aynı alt grubunda sayılmıştır.

Yönetmeliğin "görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ı) alt bendinde memur, kadrolarına atanabilmek için en az ortaöğrenim mezunu olmak, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az 2 dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak gerekmektedir.

Bu düzenlemeler ışığında; memur kadrosunda olanların VHKİ ve bilgisayar işletmeni kadrosuna geçiş yapabilmesi için yukarıda belirtilen şartları sağlaması durumunda atamaya yetkili amirin (belediye başkanının) onayı ile geçiş yapması/atanması mümkündür. Ancak, bu geçiş/atama belediye başkanının takdirindedir.