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Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı

Meclis'e sunulan son kanun teklifiyle ekonomide yeni düzenlemeler geliyor. Yalnızca bu yıl tüm araç sahipleri, ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyecek. Akaryakıttan alınan ÖTV 6 aylık enflasyon kadar artacak. Kurumlar vergisinde 5 puanlık artışa gidildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 16:40, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 16:43
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Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu ve en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak torba kanun teklifinden ek vergi çıktı.

Teklifle birlikte getirilen ek MTV iki taksitte ödenecek. İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. 2023 için en düşük MTV tutarı 219, en yüksek ise 101 bin 152 lira.

AKARYAKITA ÖTV AYARI

Torba teklifte ayrıca, akaryakıta otomatik enflasyon zammı ve banka ve finansal kuruluşlar için kurumlar vergisi artışı da var.

Akaryakıtta alınan ÖTV ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık enflasyon kadar artacak.

KURUMLAR VERGİSİNDE 5 PUAN ARTIŞ

2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltildi. Bu oran bankalar, finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için yüzde 30 olacak..

Ek vergilere gerekçe olarak, deprem sonrası ortaya çıkan finansman açığının kapatılması gösterildi.

PLASTİK POŞETLERİ İKİ KATINA ÇIKARMA YETKİSİ

Teklif, Cumhurbaşkanı'na marketlerde 25 kuruşa satılan plastik poşet ücreti, iki katına kadar artırabilme yetkisi de veriyor.

Teklifte, Covid-19 salgını söneminde kesilen cezaların iptal ve iadesi düzenlemesi de var.

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