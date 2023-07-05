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Araştırma görevlisi/ Profesör maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı belli oldu. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. Yeni düzenlemeyle, 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıktı. Peki Araştırma görevlisi/ Profesör maaşı ne kadar olacak?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 16:26, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 16:51
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Araştırma görevlisi/ Profesör maaşı ne kadar olacak?


Enflasyon verisinin açıklanmasıyla, memurların zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur zammı için kritik olan 6 aylık enflasyon da belli oldu.

TÜİK, enflasyonun haziranda TÜFE'de yüzde 3,92 arttığını, ilk 6 ayda yüzde 19,77 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar ocak ayında yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Temmuz ayı için yüzde 6'lık toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

İşte zamlı memur maaşları

Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.

En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.

Söz konusu artışlar neticesinde, 2023 Temmuz dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL) şöyle:

Unvanlar

Derece

NET GÖREV AYLIĞI (*)

2023

Ocak-Haziran

2023 Temmuz-Aralık

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu]

1/4

20.724

32.451

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

9/1

12.632

22.938

UZMAN ÖĞRETMEN

1/4

18.246

29.538

ÖĞRETMEN

1/4

15.793

26.654

BAŞKOMİSER

3/1

20.873

32.626

POLİS MEMURU

8/1

18.235

29.525

UZMAN DOKTOR

1/4

39.872

54.959

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

5/1

15.611

26.440

MÜHENDİS

1/4

21.295

33.122

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

11/1

13.142

23.538

PROFESÖR

1/4

34.057

48.124

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

20.139

31.763

VAİZ

1/4

16.615

27.620

AVUKAT

1/4

19.968

31.562

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

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