Araştırma görevlisi/ Profesör maaşı ne kadar olacak?



Enflasyon verisinin açıklanmasıyla, memurların zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur zammı için kritik olan 6 aylık enflasyon da belli oldu.

TÜİK, enflasyonun haziranda TÜFE'de yüzde 3,92 arttığını, ilk 6 ayda yüzde 19,77 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar ocak ayında yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Temmuz ayı için yüzde 6'lık toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.

En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.

Söz konusu artışlar neticesinde, 2023 Temmuz dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL) şöyle:

Unvanlar Derece NET GÖREV AYLIĞI (*) 2023 Ocak-Haziran 2023 Temmuz-Aralık ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4 20.724 32.451 MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 12.632 22.938 UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 18.246 29.538 ÖĞRETMEN 1/4 15.793 26.654 BAŞKOMİSER 3/1 20.873 32.626 POLİS MEMURU 8/1 18.235 29.525 UZMAN DOKTOR 1/4 39.872 54.959 HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 15.611 26.440 MÜHENDİS 1/4 21.295 33.122 TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 13.142 23.538 PROFESÖR 1/4 34.057 48.124 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 20.139 31.763 VAİZ 1/4 16.615 27.620 AVUKAT 1/4 19.968 31.562

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.