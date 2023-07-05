Ege Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanları

ALF Araştırma "Halkın Belediye Başkanları ile ilgili Kanaatlerini" tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği araştırmanın ilk sonuçları açıkladı.

1-4 Temmuz 2023 tarihinde 6230 kişi ile yüz yüze yapılan araştırma sonuçlarına göre, Ege Bölgesi'nin "EN Başarılı" 10 İlçe Belediye Başkanı şöyle;