Ege Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanları
ALF Araştırma 'Halkın Belediye Başkanları ile ilgili Kanaatlerini' tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği araştırmanın Ege Bölgesine yönelik sonuçlarını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 16:50, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 16:51
ALF Araştırma "Halkın Belediye Başkanları ile ilgili Kanaatlerini" tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği araştırmanın ilk sonuçları açıkladı.
1-4 Temmuz 2023 tarihinde 6230 kişi ile yüz yüze yapılan araştırma sonuçlarına göre, Ege Bölgesi'nin "EN Başarılı" 10 İlçe Belediye Başkanı şöyle;