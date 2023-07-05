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Yağışlı hava geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava durumunun hafta sonu yağışlı havaların gelmesiyle düşeceğini, ülke genelinin büyük bir bölümünde yağışların görüleceğini bildirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 17:49, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 17:51
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Yağışlı hava geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Tekin, ülke genelinde beklenen yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin bilgiler verdi. Hava sıcaklıklarının önceki günlerde mevsim normalleri üzerinde olduğunu hatırlatan Tekin, "Önümüzdeki iki gün boyunca perşembe ve cuma günü de mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Hafta sonu yeni bir yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normalleri altına düşecek" diye konuştu. Tekin, yağışlı havanın yaşanacağını belirterek, "Ülkemizde önümüzdeki iki gün boyunca dar alanda yağışları göreceğiz. Perşembe günü Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin içi, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Eskişehir ve Bolu çevrelerinde yağışları göreceğiz. Cuma günü ise Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri yağışlı olacak. Diğer yerlerde ise parçalı az bulutlu olacak" dedi.

Yağışlar ülke genelinde görülecek

Yağışlardan kaynaklı oluşabilecek durumlar nedeniyle uyarılarda bulunan Tekin, şöyle devam etti:

"Yeni bir yağışlı sistemle birlikte hafta sonu ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz. Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz bölge geneliyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Pazar günü ise Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışları görmek mümkün olacak. Özellikle cumartesi günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istemekteyiz."

Tekin, Ankara'da hafta sonu yağış görüleceğini bildirerek, "Başkentte önümüzdeki iki gün boyunca yağış beklemiyoruz, parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Perşembe günü 34, cuma günü 32 derece olacak. Fakat hafta sonu Başkentte yağışı göreceğiz. Hava sıcaklığı ise pazar gününe kadar 34 dereceden 26 dereceye düşecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da iki gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Tekin, "Hava sıcaklığı 32-33 derece arasında değişecek. Hafta sonu da yine İstanbul'da yağış kendini gösterecek. Cumartesi 27, pazar günü ise yine 26-27 derecelere kadar hava sıcaklığı düşecek" dedi. Tekin, İzmir'de ise 4 gün yağış beklenmediğini aktararak, "İzmir'e baktığımızda önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. İzmir'in iç kesimlerinde yağışları göreceğiz. Hava sıcaklığı perşembe 34, cuma 36. Hafta sonu ise 32 ila 30 derece arasında değişecek" dedi.

Deprem bölgesinde yağış az

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği illerdeki hava durumuna ilişkin de bilgiler veren Tekin, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinde perşembe günü sadece Osmaniye'de yağış bekliyoruz. Diğer 10 il parçalı ve az bulutlu olacak. Cuma günü yine Osmaniye çevrelerinde yağış var. Öğle saatlerinden sonra 10 ilimiz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Cumartesi gününe baktığımızda Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağışlar görülürken, pazar günü ise yine Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçmesini tahmin etmekteyiz."

Tekin, hava sıcaklıklarının iki gün boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini, hafta sonu itibarıyla mevsim normalleri altına düşeceğini kaydederek, "Önümüzdeki üç gün boyunca Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde yağış beklemiyoruz. Parçalı, az bulutlu iç kesimlerine gidildikçe yer yer bulutluluk artacak. Fakat deniz suyu sıcaklığı oldukça yüksek. Ege Denizi'nde 25-26 derece olan deniz suyu sıcaklığı, Akdeniz'de ise yer yer 28 dereceye çıkacak" cümlelerine yer verdi.

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