TBMM Genel Kurulu'nda Kobani davası tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda Yeşil ve Sol Gelecek Partisi Grup önerisi sırasında tartışma çıktı. Yeşil ve Sol Gelecek Partisi Kobani davasındaki hukuki güveni zedeleyici sürecin oluşturduğu zararların araştırılması amacıyla grup önerisi verdi. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 6-8 Ekim olaylarını vahim olarak nitelendirerek, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı gerçekleşmiş, millete karşı gerçekleşmiş olan bir başkaldırı girişimi olduğunu söyledi. Yeşil ve Sol Gelecek Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Kobani olaylarının sivil halkın direnişi olduğunu savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti AK Parti hükümetleri döneminde terör örgütleri arasında harf sırasına göre bir ayrım yapmadığını belirterek, Milli Güvenlik Kurulunun gündemine getirerek FETÖ'nün de IŞİD'in de PKK'nın da PYD'nin de DHKP-C'nin de hepsinin terör örgütü olduğunu, Türkiye'ye de dünyaya da ilan ettiğini ifade etti.