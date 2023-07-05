ASKİ'den Zir Vadisi'nin araç trafiğine kapatılmasına ilişkin açıklama

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yenimahalle, Sincan, Etimesgut ve Polatlı'ya içme suyu sağlamak için Zir Vadisi'nde imalatına başlanan proje çalışmaları kapsamında, Zir Vadisi'ndeki araç trafiğinin ağustos ayı sonuna kadar kapalı olması öngörülmektedir. Çalışmaların ağustos ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmakta olup bu süreçte vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Kesiktaş ve Polatlar olarak belirlenen alternatif yol güzergahlarını kullanmasını önemle rica ederiz."