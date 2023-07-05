Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı

Genel Kurulda, IYI Parti'nin "sığınmacılardan kaynaklı asayiş sorunları", YSP'nin "Kobani davası" CHP'nin "Deprem kampanyaları kapsamında toplanan yardımlar" ve AK Parti'nin "Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, AK Parti'nin yanlış Suriye politikası nedeniyle Türkiye'nin, yakın insanlık tarihinin gördüğü en büyük göç dalgasına maruz kaldığını savundu.

Türkkan, "Hacettepe Üniversitesinin araştırmasına göre, Suriyeli sığınmacıların doğum oranı 5,3 iken Türk vatandaşlarımızın sadece 1,7. Suriyeli sığınmacı sayısının gelecek on yıl içerisinde 15 milyon kişiyi aşacağı aşikardır. Böylesine büyük bir yabancı nüfusun gelecekteki muhtemel siyasi hak talepleri ve toplumsal olaylarla birlikte Türkiye'nin başına açacağı dertleri varın siz düşünün." diye konuştu.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ise Türkiye'nin, savaştan ve bombalardan kaçan binlerce Suriyeliye kapıları açtığını vurguladı.

Türkiye'nin demografik ve içtimai yapısının değiştirilmesi, kamu güvenliğinin riske atılması gibi iddiaların kesinlikle söz konusu olmadığını dile getiren Dal, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti dünden çok daha güçlü bir şekilde hangi ilde, hangi ilçede kaç Suriyeli var, ne iş yapıyorlar, ne işle meşgul olurlar? Hepsi kayıt altındadır ve kamu güvenliğimiz tarafından da bilinmektedir." dedi.

- "6-8 Ekim olayları" tartışması

TBMM Genel Kurulunda, YSP'nin "Kobani davasına" ilişkin grup önerisi görüşmelerinde tartışma yaşandı.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, "Kobani kumpas davasının oluşumu, uygulanışı ve yönlendirenleri itibarıyla tam bir kurgu davası" olduğunu öne sürdü.

Bozan, olaylarla ilgili dava açıldıktan sonra dönemin iktidar ve ortakları tarafından yargıya talimat verildiğini iddia etti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Bizim yargı süreçlerine herhangi bir müdahalemiz söz konusu olmaz. Hadisenin vahametini, sanki birtakım yönlendirmelerle meseleyi önemli kılmaya çalıştığımız gibi bir algı oluşturuluyor. Oysa olay kendi başına vahimdir ve Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletimize karşı gerçekleşmiş olan bir başkaldırı girişimidir. Yargının bu hususta vereceği kararın adaletli bir karar olacağına inanıyoruz. Kimse Türkiye'de toplumu sokağa çıkmaya, isyan ve başkaldırıya, alan tutmaya davet edemez." ifadelerini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, 6-8 Ekim olaylarının çıkma sürecine değinerek, PYD-PKK/KCK terör örgütü elebaşlarının Aynularab'ı korumak bahanesiyle uluslararası güçlerden destek talebinde bulunduğunu söyledi.

O dönemin HDP yöneticilerinin, sosyal medya ve bazı basın-yayın organları üzerinden insanları sokaklara eylem yapmaya davet ettiğini dile getiren Yurdunuseven, "Bu çağrılar üzerine yapılan protestolar sonrasında da 6-8 Ekim Kobani olayı olarak bilinen ve şiddetle sonuçlanan olaylar meydana gelmiştir. 6-8 Ekim olayları ülkemizin varlığı, bağımsızlığı, bütünlüğü ve toplumsal barışını kardeşlik hukuku içinde ciddi anlamda tehdit eden bir ihanet girişiminin adıdır." diye konuştu.

YSP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise AK Parti ve MHP'nin "Kobani protestoları" üzerinden siyaset yaptığını, bütün seçim kampanyasını bunun üzerinden kurduklarını savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da AK Parti'nin bütün Türkiye'nin partisi olduğunu belirterek, "AK Parti, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Musevi'si, Hristiyan'ı kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan 85 milyon insanın partisidir. Biz, Kürtlerin de Arapların da dostuyuz. Yurtta sulh, cihanda sulh diyen bir ilkenin mensubuyuz. DAEŞ, IŞİD, PVG, PVD, YPG ne söylerseniz söyleyin, bütün terör örgütleri, PKK dahil, gelin kınayın, ondan sonra konuşmaya başlayın. Kürtlere düşmanlık ancak sizlerin kendi yaklaşımları olabilir. Kürt düşmanı olan PKK'dır, PKK sevenlerdir." şeklinde konuştu.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise Hatay ve Kahramanmaraş merkezli depremlere değindi. Deprem felaketinin yalnızca depremin hissedildiği illerdeki vatandaşları değil, 86 milyon yurttaşta derin yaralar açtığına dikkati çeken Akdoğan, "Bu zor günlerde millet hükümetin açığını kapattı, millet hükümeti enkaz altından çıkartmaya çalıştı. Devleti hükümet değil, milletin ta kendisi yönetti." değerlendirmesinde bulundu.

CHP, YSP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin Meclis'in çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise yapılan oylamada kabul edildi.

Buna göre, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri gündemin ön sıralarına alındı. Ayrıca, TBMM Genel Kurulunun 27 Temmuz Perşembe gününe kadar çalışmalarına devam etmesi kararı alındı.